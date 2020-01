Transport aérien : de nombreuses compagnies évitent de survoler l'Iran et l'Irak

Devant l'enchaînement et la gravité des événements au Moyen-Orient, les compagnies aériennes ne sont pas restées sans réaction. Après la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué par une frappe américaine la semaine dernière à Bagdad, puis le tir de missiles par l'Iran contre les bases irakiennes d'Aïn al-Assad et d'Erbil, utilisées par l'armée américaine, elles sont nombreuses à avoir annoncé des mesures de précautions.D'autant que, quelques heures après ces représailles iraniennes, un Boeing ukrainien s'est écrasé près de Téhéran, moins de trois minutes après son décollage, faisant 176 morts. Aucun lien n'a été établi pour l'heure entre cette catastrophe aérienne et les tirs de missiles iraniens. LIRE AUSSI > « Entre l'Iran et Trump, l'escalade pourrait en rester là »Voici les différentes mesures prises par les compagnies qui ont modifié leurs plans de vol.Celles qui ne survolent plus l'Iran et l'IrakDès mardi soir, dans la foulée des attaques, l'agence fédérale de l'aviation américaine (FAA) avait interdit aux avions civils américains le survol de l'Irak, de l'Iran et du Golfe. En France, la compagnie nationale a pris une décision similaire.« Par mesure de précaution et dès l'annonce de frappes aériennes en cours, Air France a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tout survol des espaces aériens iranien et irakien », confirme un porte-parole de la compagnie.« Les plans de vols sont ajustés en temps réel en fonction des décisions des autorités françaises et régionales, partout dans le monde, afin d'assurer le plus haut niveau de sécurité des vols », ajoute-t-il.Au sein du même groupe, la compagnie néerlandaise KLM applique le même principe de précaution. « Tous les vols vers les différentes destinations d'Asie du sud-est et du Moyen-Orient seront assurés par des routes alternatives », assure un porte-parole. Mercredi à 18 heures (heure ...