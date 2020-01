#TransparenceCHU : comment nous avons enquêté sur les liens entre labos et médecins

L'enquête que nous publions simultanément ce vendredi avec une dizaine de titres et sites d'information de la presse quotidienne régionale et locale est le fruit d'une initiative du collectif « Data + Local », un réseau de journalistes de données français. Depuis novembre, nos rédactions ont travaillé de concert pour décrypter avec un regard inédit les liens d'intérêts entretenus par les professionnels de santé des 32 Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) français avec l'industrie en 2018. Tous les liens d'intérêts sont légaux et ne sont évidemment pas condamnables a priori. Cependant, comme le souligne un rapport sur la prévention des conflits d'intérêts remis en mars 2016, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, « un lien d'intérêts peut influencer le choix d'une prescription, d'un équipement, le contenu d'un enseignement ou d'un programme de recherche ».À l'heure du procès du scandale sanitaire du Mediator, prévu pour s'achever fin avril 2020, nous voulions comprendre les mesures prises par les CHU pour mieux connaître, mieux encadrer, mieux suivre les relations de leurs équipes avec les labos et fournisseurs de matériel médical. Pourquoi les CHU ? Parce qu'ils jouent un rôle essentiel dans la formation universitaire des futurs médecins, dans la recherche, les essais cliniques, la prescription des médicaments et l'achat de matériels de haute technologie. Ils disposent d'équipes de pointe, de spécialistes renommés, de leaders d'opinion respectés par leurs pairs, et ont sans doute plus que d'autres un impératif d'exigence éthique. Ils sont par ailleurs soumis aux lois relatives à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.Une enquête en trois tempsPour mener à bien cette enquête, nous avons pu nous appuyer sur les données publiques, officielles, de la base « Transparence Santé » mises à disposition par le Ministère des Solidarités et de la ...