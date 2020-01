Transparence dans l'hôpital public : à qui profite la générosité des labos ?

Mais qui profite des largesses des laboratoires ? Beaucoup de monde, avec des profils très divers. Les hôpitaux, directement, par exemple en mettant à disposition les locaux et les matériels qui vont permettre aux laboratoires d'y réaliser les essais cliniques sur les patients et de faire valider leurs innovations.Mais les plus gros bénéficiaires sont les médecins. Plus d'un sur deux, salarié de l'hôpital public, figure dans la base Transparence santé sur laquelle les labos déclarent tout avantage ou rémunération supérieurs à 10 euros.En Ile-de-France, dans le top 10 des plus gros bénéficiaires, on trouve 3 chirurgiens orthopédiques, 2 cardiologues et 2 hématologues, alors qu'il y a près d'une soixantaine de spécialités à l'AP-HP. Les sommes sont souvent modestes, parfois très élevées. Et avec des finalités très diverses. La moindre rémunération des médecins du public, en comparaison de leurs collègues du privé, favorise ces pratiques.Des voyages et conseils qui rapportent grosPremier sur le podium des bénéficiaires, le Dr Frédéric Laude, orthopédiste à La Pitié Salpêtrière, est un cas particulier qui a reçu du seul laboratoire Medacta... 423 729 euros en 2018. « Ce sont des royalties ! justifie-t-il. Elles sont liées à des brevets d'invention sur des techniques de mise en place des prothèses. Mes idées ont permis au laboratoire de prendre des parts de marché incroyables avec une croissance de 30 % pendant 15 ans. Ma technique a eu un succès mondial. J'ai eu un joli retour », reconnaît-il.Conséquence, le médecin est aussi rémunéré pour donner « des centaines voire des milliers d'heures de cours et de formation pour entraîner les chirurgiens à [sa] technique » ; L'occasion de faire la promotion des produits de son « employeur accessoire ». Entre formation et royalties, c'est une vraie rente. Légale. LIRE AUSSI > Comment le collectif Data + Local a enquêtéDeuxième médecin ...