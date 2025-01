Transmission : c′est le moment de donner la nue-propriété d′un bien

Vous envisagez de donner une partie de vos biens à vos enfants ? Avec l′actuelle correction des prix de l′immobilier, c′est une opportunité? avant qu′ils ne repartent à la hausse.

Les avantages de la donation de la nue-propriété d'un actif immobilier sont bien connus.

Une telle opération permet de bénéficier d'une décote liée à l'âge de l'usufruitier (voir le barème fiscal ci-dessous) ; de profiter de l'abattement de 100.000 euros applicable aux transmissions réalisées entre parents et enfants, ainsi que des tranches basses du barème sur les droits de donation/succession , sachant que l'abattement et le barème se renouvellent tous les quinze ans ; et, enfin, de transmettre la plus-value future, la valeur étant figée au jour de la donation .

Au décès de l'usufruitier, l'usufruit s'éteint et le donataire devient plein propriétaire en franchise de droits.

Barème fiscal de l'usufruit et de la nue-propriété