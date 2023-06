Transition écologique: Borne "parie" sur la "maîtrise" des dépenses de fonctionnement des collectivités

Élisabeth Borne fait le "pari" que les collectivités locales, qu'elle reçoit jeudi à Matignon et qui craignent de faire les frais de la transition écologique, "maîtriseront leurs dépenses de fonctionnement" pour mieux investir notamment dans ce domaine.

"On fait le pari, souvent vérifié, que les élus maîtriseront leurs dépenses de fonctionnement pour préserver leur autofinancement et investir dans leur territoire", affirme la Première ministre dans un entretien à la Gazette des communes mis en ligne mercredi.

Pour Élisabeth Borne, "la solution n'est pas de financer la transition écologique uniquement en s'endettant. Le levier de l'autofinancement, avec des soutiens financiers, est la meilleure voie pour les collectivités". Or selon elle, "beaucoup de collectivités préservent leur capacité d'autofinancement".

"L'Etat restera aux côtés des collectivités, bien sûr, mais son rôle doit se recentrer sur les grands défis et les crises exceptionnelles", précise la Première ministre.

Elle rappelle que dans le projet de loi de programmation des finances publiques, qui doit revenir devant le Parlement en septembre, l'effort de l'État sera "plus important" que celui des collectivités puisque "ses dépenses devront augmenter seulement de 0,8% de moins que l'inflation", contre 0,5%.

Élisabeth Borne souhaite également "renforcer" les contrats de relance de transition écologique (CRTE), signés entre l'Etat et les collectivités, mais pas "au détriment d'autres politiques publiques essentielles" comme la santé.

Avec les départements, les présidents des associations des maires et des Régions de France, respectivement David Lisnard et Carole Delga, avaient boudé les Assises des finances publiques le 19 juin organisées par le ministère de l'Économie, désireux de tenir sa trajectoire de désendettement et réduction de son déficit.

M. Lisnard comme Mme Delga affirment être victimes d'une forme d'effet ciseau, avec des dépenses en hausse, et des recettes qui "ne progressent même pas au rythme de l'inflation".

Sur le "zéro artificialisation nette des sols" (ZAN), qui inquiète les élus locaux, Élisabeth Borne promet que "chaque commune bénéficiera d'une marge de respiration". L'Assemblée nationale a adopté mardi en première lecture des mesures pour les rassurer, avec notamment la garantie d'un "droit à construire" pour les petites communes.

Quant aux zones, controversées, à faibles émissions (ZFE) elle rappelle que les collectivités disposent dans la loi de "multiples marges d'adaptation".

Plus généralement la cheffe du gouvernement prévoit de recevoir les associations d'élus "tous les trimestres" pour "remettre de la confiance" entre l'Etat et les collectivités.