Transformer ses cauchemars en rêve : la thérapie miraculeuse venue des Etats-Unis

Ses cauchemars, Dorothée s'en souvient rarement. C'est son compagnon, le matin, qui lui raconte qu'elle a parlé dans son sommeil. « Ah bon », lui répond-elle, étonnée. Il est loin le temps des nuits à dormir debout, des images de terreur qui la hantaient au point de penser au suicide. « Au fil du temps, ils avaient pris le dessus sur moi. J'étais dans une détresse inimaginable », souffle cette dessinatrice de 51 ans qui les associe à son tempérament angoissé.À cette époque, en 2014, cette Normande d'adoption redoute le coucher, serre fort la main de son compagnon la nuit et se réveille deux à trois fois par semaine, en hurlant, avec la chair de poule, effrayée par ces démons et tueurs en série qui viennent de la torturer dans un sous-sol. « Un jour, l'un d'eux m'a tué. Je ne pouvais plus me dire réveille-toi, car j'étais morte. Le réveil a été traumatisant », confie Dorothée, sans vraiment comprendre l'origine de ses peurs.Si aujourd'hui, elle évoque sa « guérison » en riant de bonheur, c'est parce qu'elle a réussi à transformer ses cauchemars en rêves. À changer le fatal dénouement en fin heureuse selon une méthode encore peu connue, appelée « la thérapie par re-scénarisation d'images mentales ». Pourquoi ne pas tester en France cette technique américaine, née dans les années 1990, qui a fait ses preuves ? C'est l'idée de Benjamin Putois, docteur en sciences cognitives à l'université Unidistance en Suisse. Dans l'Hexagone, 2,5 millions de personnes souffrent de cauchemars chroniques, au moins une fois par semaine. Les résultats de cette étude récemment publiés dans la prestigieuse revue Psychotherapy and Psychosomatics montrent qu'après six mois, 70 % des 48 patients sont considérés comme guéris.Une thérapie pratiquée à distance, via SkypeDégringolade du niveau de détresse, baisse des insomnies, meilleure qualité de sommeil et aussi réduction des autres ...