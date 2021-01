Transformation d'ammoniac: Maxam Tan en liquidation judiciaire

L'usine de transformation d'ammoniac Maxam-Tan, qui emploie 73 personnes à Mazingarbe (Pas-de-Calais), a été placée mercredi en liquidation judiciaire avec prolongation d'activité pour trois mois, a-t-on appris auprès des représentants du personnel et du tribunal de commerce de Lille.

Filiale du groupe espagnol Maxam, contrôlé par le fonds d'investissement américain Rhône Capital, l'entreprise classée Seveso "seuil haut" et dont les produits entrent dans la composition d'explosifs civils et d'engrais, était en redressement judiciaire depuis le 26 octobre.

Cette décision de mise en liquidation était attendue depuis une audience du tribunal de commerce le 16 décembre. La période de trois mois doit permettre de vider une cuve où sont stockées environ 1000 tonnes d'ammoniac, un produit toxique.

Les salariés, consultés mercredi par le CSE, ont voté à 45% en faveur d'une prime de "sécurisation" proposée par le liquidateur judiciaire, et à 18% contre, 35% s'en remettant à la décision du tribunal, selon Stéphane Hugueny, l'un des porte-parole du CSE. Elle serait abondée par la vente de matières premières encore sur le site.

A cette prime, la direction de MaxamCorp a proposé d'ajouter 1,4 million d'euros d'indemnités supra-légales, transactionnelles (non susceptibles de recours), lors d'une réunion dans l'après-midi en préfecture d'Arras.

Les salariés jugent ce montant insuffisant et rejettent le caractère transactionnel, c'est-à-dire non susceptible de recours, de cette prime. Une prochaine réunion de négociation en préfecture est prévue lundi.

Dans ce dossier, les salariés n'ont eu de cesse de dénoncer une "faillite organisée" de MaxamCorp, qui "nous prend pour des imbéciles, alors qu'on assure depuis des mois la sécurité du site", selon M. Hugueny.

La ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher, dans un courrier à la direction le 7 décembre, l'avait vivement mise en cause: "il ne fait pas de doute que la responsabilité du groupe Maxam et de ses dirigeants sera recherchée, dans les mois qui viennent, au titre de différentes fautes et manquements".

La ministre s'interrogeait notamment "sur les conditions dans lesquelles Maxam a cessé brutalement de passer commande" à sa filiale Maxam Tan.

Par la voix de L'avocat de la direction, Me Laurent Cotret, MaxamCorp a rejeté ces accusations: "rien ne permet d'étayer d'éventuelles responsabilités pénales ou civiles. La décision de fermer le site est claire, elle est liée à un problème de compétitivité. D'ailleurs, lorsqu'on essayé de le céder, aucun repreneur n'a manifesté d'intérêt à des conditions raisonnables", a-t-il déclaré à l'AFP.