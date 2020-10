Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Transferts : une dernière journée agitée Reuters • 06/10/2020 à 11:58









Transferts : une dernière journée agitée par Adonis Vesin (iDalgo) Ce 5 octobre, jour de clôture du mercato, a été très agité. Rennes a cassé sa tirelire pour attirer la jeune pépite belge d'Anderlecht Jérémy Doku (18 ans, ailier). Le record du club est battu avec 26 millions d'euros dépensés. Les Bretons ont laissé partir l'ailier Raphinha à Leeds contre 17 M. À Paris, Rafinha (milieu, 27 ans), le frère de Thiago Alcantara, arrive gratuitement de Barcelone. Lyon a bouclé ses opérations au dernier moment avec l'arrivée sans frais de Djamel Benlamri (défenseur, 30 ans) et le prêt de Mattia De Sciglio (arrière latéral, 27 ans). Du côté des départs, le milieu offensif Jeff Reine-Adélaïde est prêté à Nice avec option d'achat et le défenseur Andersen part un an à Fuhlam. Le milieu Michaël Cuisance (21 ans) rejoint l'Olympique de Marseille en prêt avec option d'achat, l'attaquant Habib Diallo passe de Metz à Strasbourg contre 10 millions et le milieu offensif Sofiane Boufal retourne gratuitement à Angers. À l'étranger, Edinson Cavani a rejoint Manchester United, ainsi que Facundo Pellistri (ailier uruguayen de 18 ans), annoncé depuis de longues semaines du côté de Lyon. Enfin, Arsenal a levé la clause de cinquante millions de Thomas Partey (milieu défensif ghanéen de 27 ans, Atletico Madrid) pour renforcer son milieu de terrain.

