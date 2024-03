Transdev dopé par l'acquisition de First Transit en 2023

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe de transports publics français Transdev a présenté mercredi un chiffre d'affaires en nette hausse à 9,3 milliard d'euros (+21%) en 2023, en grande partie grâce à l'acquisition de l'opérateur de bus nord-américain First Transit, qui fait de Transdev l'opérateur de bus privé numéro un aux Etats-Unis.

Sans cette acquisition, le chiffre d'affaires ajusté a tout de même progressé de 6,3%. Malgré ces bonnes performances, l'entreprise n'a dégagé que 20 millions d'euros de bénéfice net, soit autant qu'en 2022, en raison de surcoûts estimés à 60 millions d'euros liés au recrutement et à la fidélisation de salariés, dans un marché du travail tendu.

"Nous pensions que le marché de l'emploi allait s'améliorer plus vite", a relevé devant des journalistes le directeur financier, Marcos Garcia.

"L'un des enjeux majeurs aujourd'hui est d'être convenablement staffé. Sinon, cela engendre des coûts" comme les pénalités payées aux autorités organisatrices de transports si le service n'est pas assuré, a-t-il ajouté.

Le groupe français - détenu par la Caisse des dépôts et le groupe allemand Rethmann - a également noté une amélioration de la situation sur le plan des prix de l'énergie en 2023.

Avec l'acquisition de First Transit, l'activité de Transdev aux Etats-Unis pèse désormais 25% du chiffre d'affaires, après la France qui représente près de 30%.

En 2023, Transdev a engrangé plusieurs succès commerciaux comme des contrats dans la région de Montréal et le renouvellement du contrat de Nassau, dans la banlieue de New York, "qui est un de nos contrats historiques", a rappelé le PDG Thierry Mallet.

Le groupe a également remporté le contrat de bus de la ville de Las Vegas et a démarré l'exploitation du métro de Quito en Equateur, en partenariat avec le métro de Medellin - qu'il co-exploite également.

En France, il a renouvelé ses contrats à Lens, Reims, Niort et au Havre et détient désormais entre 40 et 45% de parts de marchés sur les bus de la grande couronne parisienne.

Concernant la fréquentation des réseaux, elle est quasiment revenu au niveau d'avant la pandémie de Covid-19 en France (-2%), avec toujours un léger retrait en région parisienne (-9 à 10%).

L'importance prise par le télétravail se fait particulièrement ressentir dans certains pays comme aux Etats-Unis où la fréquentation est toujours en retrait de 25%, aux Pays-Bas (-20%) ou encore en Suède (-16%).