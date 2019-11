Transat Jacques Vabre : victoire de Dalin et Eliès en Imoca

La catégorie la plus prestigieuse a livré son verdict. Yann Eliès et Charlie Dalin, à bord du tout nouveau monocoque volant «Apivia», ont remporté la Transat Jacques Vabre dans la catégorie phare des Imoca, samedi soir, à Salvador de Bahia (Brésil). Leur sacre intervient après une époustouflante régate.«On est heureux, on est émus», a déclaré Charlie Dalin lors de son arrivée de nuit à la marina du port de Salvador de Bahia, où les deux navigateurs ont été accueillis avec une corbeille de fruits et deux caïpirinhas au rythme d'un groupe local de percussions. Le tandem a coupé la ligne d'arrivée à 21h23 (1h23 à Paris), après une traversée depuis Le Havre (Seine-Maritime) en 13 jours, 12 heures et 8 minutes. «C'est la toute première course du bateau Apivia sur un projet de quatre ans et je ne pouvais pas rêver mieux comme entame. C'est du bonheur, tout ça», a repris Charlie Dalin. ARRIVÉE Ils l'ont fait ! Charlie Dalin et Yann Eliès sont les grands gagnants de la #TransatJV en IMOCA à bord d'Apivia null Temps: 13jours, 12heures, 8minutes et 0 seconde.null Vitesse moyenne: 15,62 nœuds.null Milles parcourus: 5 061,85 milles. pic.twitter.com/IYW60P5HhA-- Transat Jacques Vabre (@TransatJV_fr) November 10, 2019 Dalin et Eliès ont ravi la victoire au tandem de favoris Jérémie Beyou et Christopher Pratt, à bord de «Charal», un bateau qui utilise la portance de foils (sortes d'ailerons sous la coque qui permettent d'élever le bateau hors de l'eau). Ces derniers ont fait les frais du Pot-au-noir, une zone au-dessus de l'équateur et très redoutée des marins à cause de ses vents changeants et difficilement prévisibles. Entré dans la zone avec 130 milles nautiques (240 km) d'avance sur «Apivia», «Charal» en est ressorti au bout de trois jours avec... 350 milles de retard, soit environ 650 km.«Ils sont partis prudemment, et puis ils se sont pris au jeu»«On a pensé à Charal, on a pensé à Jérémie (Beyou) et ...