Trains supprimés : les Hauts-de-France réclament un «remboursement» à la SNCF

Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a exigé mardi de la SNCF un « remboursement de l'intégralité des charges engagées » à la suite de la suppression, « sans aucune concertation », de certains TERGV en raison de mouvements sociaux internes à la SNCF.Un préavis de grève avait été déposé pour lundi et mardi par des conducteurs des TGV Nord, protestant contre une réorganisation des horaires et de leur organisation de travail. En conséquence, « un peu plus de 5 TERGV ont été supprimés chaque jour », a annoncé un porte-parole de la SNCF. « Et deux TERGV seront encore supprimés demain (mercredi), des suites de la grève ». LIRE AUSSI > SNCF : le trafic TGV Nord très perturbé lundi et mardi par une grève des conducteurs Ces dernières semaines, d'autres TERGV avaient également été supprimés à cause d'un mouvement de débrayage au Technicentre du Landy (Seine-Saint-Denis), provoquant la colère des usagers.Une convention avec la SNCFDans les Hauts-de-France, les TERGV relient Lille à Arras, Boulogne-sur-Mer, Calais ou Dunkerque notamment. Ces liaisons régionales à grande vitesse utilisent des TGV. Le service est subventionné par la région dans le cadre d'une convention avec la SNCF.Suite aux perturbations, et estimant que cette situation constitue une « rupture de contrat », le président de la région Hauts-de-France réclame un « remboursement de l'intégralité des charges engagées », soit entre 300 000 et 600 000 euros, selon une source au Conseil régional.Ouvrir à la concurrence 20 % des lignes TER« La SNCF a décidé de supprimer sans aucune concertation des TERGV [...]. Ceci n'est pas acceptable et est contraire au contrat de service public qui lie la région et SNCF Mobilités », écrit Xavier Bertrand dans une lettre adressée à Jean-Pierre Farandou, le PDG du groupe ferroviaire. Il demande également le « dédommagement intégral des usagers ayant subi ces suppressions ...