Trains de nuit: l'Etat va louer des locomotives neuves et rénover les vieux Corail de la SNCF

L'intérieur d'une voiture du train de nuit Paris-Nice photographié le 20 mai 2021, lors de la reprise des services ferroviaires de nuit entre les deux villes, interrompus en décembre 2017 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Pour assurer la relance des trains de nuit promise par le gouvernement, l'Etat va finalement louer 27 locomotives neuves, mais elles tracteront les vieilles voitures Corail, que la SNCF sera chargée de rénover, au lieu d'en louer des neuves également.

"Pour les locomotives, il a été décidé d'attribuer le marché à Alpha Trains pour un montant de 400 millions d'euros, cela permettra de disposer de 27 nouvelles locomotives bimode (diesel et électrique) à partir de 2030" a annoncé mercredi le ministre des Transports, Philippe Tabarot, devant la Commission du développement durable du Sénat.

Le ministre a ainsi dévoilé aux sénateurs le résultat de l'appel d'offres portant sur 1,1 milliard d'euros, lancé en février 2025 pour développer des services ferroviaires nocturnes en France.

Mais pour les voitures, les offres reçues par l'Etat "ne permettaient pas de réaliser le projet dans un cadre satisfaisant sur le plan financier", a poursuivi M. Tabarot, évoquant "des incertitudes sur le plan industriel" concernant les dates possibles de livraison.

Il a donc été décidé de mettre en œuvre une "refonte complète des voitures Corail" qui datent des années 80.

"Il a été demandé à la SNCF en tant qu'exploitant des lignes TET de nuit (trains dits d'équilibre du territoire, NDR) d'étudier comment mettre en œuvre ce programme de refonte dans le cadre de la convention d'exploitation actuelle qui va jusqu'à fin 2031".

"Il ne s'agira pas d'une simple modernisation, mais vraiment d'une véritable remise à neuf. L'intérieur des voitures sera intégralement repensé avec de nouveaux aménagements", a affirmé le ministre.

"Inquiétant"

Dans un communiqué, le ministère a précisé que le contrat de rénovation porterait sur 180 voitures.

Cette orientation se traduira par la "mise en place d'une convention de financement dès cette année afin de lancer immédiatement les études et les travaux préparatoires (...) afin de disposer des premiers trains de nuit modernisés à partir de 2032" a précisé le ministre.

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, à Paris le 6 novembre 2026. ( AFP / Thomas SAMSON )

Après l'annonce de mercredi, le réseau Action-Climat, fortement mobilisé sur le sujet des trains de nuit, a jugé "inquiétant" le choix du gouvernement, qui "éloigne un peu plus" le développement d'un véritable réseau de "lignes de nuit".

"En 2030, notre pays comptera une dizaine de lignes de trains de nuit" avait promis M. Macron en 2022 lors d'une intervention sur l'écologie sur le réseau YouTube où il répondait à des questions de jeunes internautes.

Le collectif "oui au train de nuit" créé il y a une dizaine d'années pour encourager ce mode de transport espère que l'annonce de M. Tabarot permettra "de trouver" dans la foulée "d'autres voitures" pour parvenir à tenir la promesse de M. Macron.

"Avec 180 rames, on parvient juste à renforcer les cinq lignes de trains de nuit existantes actuellement en France" a déclaré Nicolas Forien, porte-parole du collectif, à l'AFP.

"Or, l'appel d'offres comportait une option pour monter à 340 voitures afin de lancer cinq lignes supplémentaires par la suite".

"Besoin de 600 voitures"

Seules deux lignes étaient encore en service en 2020 (Paris-Briançon et Paris-Rodez/Toulouse/Latour-de-Carol/Cerbère). Trois nouvelles ont été mises ou remises en service ces dernières années, notamment sous l'impulsion de l'actuel PDG de la SNCF Jean Castex lorsqu'il était Premier ministre: Paris-Nice, Paris-Tarbes/Lourdes et Paris-Aurillac.

La fréquentation des trains de nuit a progressé de 30 % entre 2022 et 2025, témoignant de l'intérêt croissant des Français pour ce mode de transport, selon le ministère.

Selon M. Forien, un réseau à 10 lignes reviendrait à relancer des transversales comme Bordeaux-Nice ou des axes entre le nord-est de la France et le sud du pays: Metz et Strasbourg seraient ainsi reliées à Nice, Barcelone et Toulouse-Bordeaux.

Ce pas de côté peut être une "opportunité" pour "retrouver l'ambition d'un rapport du gouvernement qui chiffrait les besoins à 600 voitures en 2021", a souligné M. Forien.

Sinon, Alexis Chailloux, responsable transport au réseau Action-Climat, estime que le ministre Philippe Tabarot, ancien sénateur des Alpes-Maritimes, "portera la responsabilité de sacrifier les lignes transversales Nice-Bordeaux et Nice-Strasbourg".