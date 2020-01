Trail, escalade, marathon, ski... les nouveaux défis de Laure Manaudou

Jeudi midi, Laure Manaudou s'envole pour l'Islande. L'ancienne nageuse se lance ce week-end dans un raid 100 % féminin organisé par Défi d'Elles, dont le but est de promouvoir la prévention du cancer du sein. Une aventure à laquelle participent également Laury Thilleman, Miss France 2011, ou encore Valérie Trierweiler.Au programme, 10 km de ski de fond, 15 km de trail et 8 km de course avec escalade d'un glacier sous une température de moins 5 degrés. Assez loin de la douceur des Landes où elle réside. « Je n'ai absolument aucune préparation, sourit la championne olympique du 400 m en 2004. Avec les fêtes, je n'ai pas fait grand-chose depuis Noël. Comme à chaque fois, je vais compter sur mon mental. » Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laure Manaudou (@lauremanaudouoff) le 2 Déc. 2019 à 1:53 PST La reine des bassins, 33 ans, qui a pris sa retraite début 2013, n'en est pas à son coup d'essai. La sportive a mis un peu de temps à trouver sa voie avant de se laisser séduire par la course à pied. Elle est devenue adepte des swimruns (mélange de course et nage en eau libre) et a participé il y a un mois et demi au Pérou au Half Marathon des Sables, un trail de trois étapes dans le désert (dont l'une de 95 km) par équipes de trois en autosuffisance alimentaire.« Je pensais qu'il fallait être complètement taré pour s'infliger ça, souffle la maman de Manon, 9 ans, et Lou, 2 ans. Je suis fière d'avoir fini. Ce n'est pas non plus du très haut niveau et j'ai l'impression que les limites sont raisonnables. » Manaudou est toujours en quête de sensations. Mais plus de victoire.« On peut s'éclater autrement qu'en étant première »« L'adrénaline, c'est ce qui manque à tous les sportifs retraités, glisse-t-elle. Ce petit centième de différence, ce court moment de joie intense qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Bien sûr, c'est ...