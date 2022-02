"Trahison politique" : à deux mois de la présidentielle, Pécresse face à la vague des défections vers Macron

Valérie Pécresse tient dimanche son premier grand meeting de campagne à Paris, avec pour objectif de redynamiser une campagne qui patine depuis quelques semaines et marquée par le départ de plusieurs noms LR.

Valérie Pécresse, le 8 février 2022, à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )

Sous la menace de Marine Le Pen et Eric Zemmour dans les intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle, Valérie Pécresse est aussi sous pression au sein de son propre camp, où les défections en faveur d'Emmanuel Macron se multiplient. Après l'ancien ministre du Budget de l'ère Sarkozy et cadre des Républicains Eric Woerth, qui a rejoint les macronistes après 40 ans de droite, c'est au tour de la maire LR de Calais, Natacha Bouchard, de se rallier aux marcheurs en vue de la bataille pour l'Elysée.

Valérie Pécresse a évoqué ces départs à l'occasion de la cérémonie de remise du "Prix du Trombinoscope", dans un discours où elle se lamente de "trahisons politiques". La candidate LR a été élue "personnalité politique de l'année 2021" par le jury ce ce prix, remis par l'annuaire professionnel du monde politique. "Grâce à vous, cette journée se termine beaucoup mieux qu'elle n'a commencé", a t-elle lancé au jury. "Il peut y avoir un prix supplémentaire que vous pouvez créer : le prix de la trahison politique de l'année ! Il y aura peut-être beaucoup de candidats, ce sera compliqué de choisir le bon", a t-elle ironisé.

Que fera Sarkozy?

Ce vendredi 11 février, l'ancienne secrétaire d'Etat Nora Berran, en poste pendant les années Sarkozy entre 2010 et 2012, a à son tour annoncé son soutien à l'actuel chef de l'Etat. L'ancienne membre du gouvernement dit ne pas soutenir "un camp à droite où il y a une course de petits chevaux à celui qui va être plus radical l'un que l'autre". "Tout ça pour quoi? Pour franchir le premier tour", déplore t-elle, évoquant "une France rabougrie, repliée sur elle même, qui regarde dans le rétroviseur, sans projection dans l'avenir".

Autre grain de sable: jeudi Le Figaro se faisait l'écho de propos sévères prêtés en privé à Nicolas Sarkozy: "Valérie part dans tous les sens", elle n'a "rien compris à la campagne" et "est inexistante", ou encore "il n'y a pas de dynamique". Valérie Pécresse devait rencontrer vendredi l'ancien chef de l'Etat dans ses bureaux de la rue Miromesnil, un entretien calé "depuis dix-quinze jours", assure-t-on dans son entourage. Mais Nicolas Sarkozy ne devrait pas être du grand meeting de dimanche.

Selon un baromètre OpinionWay publié jeudi, la courbe d'intentions de vote d'Emmanuel Macron, qui avait atteint 26% il y a un mois, s'effrite peu à peu dans l'attente de l'officialisation de sa candidature, alors que ses concurrents sont stables. Marine Le Pen et Valérie Pécresse sont toujours au coude à coude dans la course au second tour, dans la marge d'erreur, talonnées par Eric Zemmour (15%), en hausse d'un point sur une semaine.