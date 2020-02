Tragédies dans le sport : en 1949, le Torino décimé dans le crash de Superga

Une pluie planétaire d'hommages, des larmes de millions de fans endeuillés qui n'en finissent plus de couler depuis une semaine : la mort tragique du basketteur Kobe Bryant continue d'ébranler le monde du sport. L'hélicoptère dans lequel l'ex-star des Lakers, 41 ans, s'était envolé de Los Angeles dimanche 26 janvier, s'est crashé sur une colline noyée dans le brouillard. Les circonstances de l'accident, où ont également péri sa fille de 13 ans ainsi que sept autres personnes, ne sont pas encore éclaircies. Du boxeur Marcel Cerdan à la navigatrice Florence Arthaud, de nombreuses catastrophes aériennes ont endeuillé le monde du sport. Et, lors de certains crashs, des équipes furent entièrement décimées...ce fut le cas de l'équipe de football du Torino en 1949. « On se croirait plongés dans un liquide noir ». Le message du pilote du trimoteur qui survole la plaine du Pô, ce 4 mai 1949, résonne comme un SOS. Les bourrasques de vent chargées de pluie font tanguer l'appareil. L'avion devait se poser à Milan mais la météo épouvantable l'a contraint à se dérouter vers le petit aérodrome de Turin. « Cap sur Pino, puis coupez par Superga », enjoint le contrôleur aérien. L'altimètre indique 2000 mètres d'altitude, mais peut-on lui faire confiance ? Aux commandes de l'appareil qui s'enfonce dans les épais nuages, Pierluigi Meroni pilote à l'aveugle, en suivant comme il peut le nouveau plan de vol...A 17h03, le Fiat G-212 s'encastre contre un mur d'enceinte de la basilique de Superga, juchée sur une majestueuse colline qui domine au loin la capitale du Piémont. « J'ai entendu un grondement, puis un tremblement de terre. Et enfin le silence », témoignera plus tard l'aumônier de l'édifice baroque, construit 230 ans plus tôt pour inscrire dans le marbre une victoire face à Louis XIV. « J'ai devant moi le plus beau spectacle qui puisse affecter l'œil humain », avait admiré en son ...