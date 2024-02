Trafic routier: une journée de chassé-croisé difficile en direction des Alpes

Bison Futé prévoit une journée difficile pour la circulation routière, classée rouge samedi en Auvergne-Rhône-Alpes, en ce weekend de chassé-croisé ( AFP / NICOLAS TUCAT )

La circulation est difficile samedi sur certains grands axes de la région Auvergne-Rhône-Alpes en direction du massif alpin et des stations de ski en ce weekend de chassé-croisé entre les trois zones de vacances scolaires.

Le pic des bouchons a été atteint à la mi-journée selon Bison Futé avec plus de 316 kilomètres cumulés de bouchon sur le réseau national, dont près de la moitié en Auvergne-Rhône-Alpes.

L'A43 entre Lyon et la Savoie a été particulièrement encombrée toute la journée et vers 17H15 était encore au ralentit sur certains tronçons dans les deux sens.

De part et d'autre de Chambéry, en direction d'Albertville, les Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR) recensé 28 kilomètres de bouchon et 11 kilomètres de plus à sens inverse dans le Rhône, peu avant l'arrivée sur Lyon.

Bison Futé avait prévenu à l'entame du week-end que "des difficultés de circulations particulièrement intenses" étaient attendues "sur les axes desservant les stations de sport d'hiver en région Auvergne-Rhône-Alpes".

Le week-end de chassé-croisé des vacances d'hiver est marqué par un pic dans les départs et retours de vacances qui touchent les trois zones.

Les vacances scolaires de la zone B (régions nord et Provence-Alpes-Côte d'Azur) débutent, la zone A entame sa seconde semaine et la période de congé de la zone C, qui compte Paris et l'Île-de-France, s'achève.

L'A40, le second axe à relier à travers l'Ain l'autoroute du Soleil (l'A6) aux Alpes, comptait encore plus de 13 kilomètres de bouchon vers 17H15.

Sur l'A6, dans le sens des retours vers l'Île-de-France et Paris, Bison Futé relevait 9 kilomètres de ralentissement cumulés en plusieurs points. L'A86, l'anneau qui encercle la capitale, souffrait d'importants bouchons sur plus du quart de son tracé (près de 22 kilomètres) vers 17H30.