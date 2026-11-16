Trafic perturbé sur le pont de Crimée après une frappe ukrainienne-gouverneur russe

Une attaque ukrainienne contre le pont reliant la Russie à la Crimée à travers le détroit de Kertch limite la circulation sur l'ouvrage , a déclaré lundi le gouverneur de la péninsule installé par Moscou, Sergueï Aksionov.

Le pont reliant la Russie à la péninsule de Crimée annexée par Moscou en 2014, le plus long d'Europe, est considéré comme l'un des projets d'infrastructure emblématiques du président russe Vladimir Poutine.

Dans un message publié sur l'application Telegram, Sergueï Aksionov n'a fourni aucune précision sur l'ampleur des dégâts, mais a indiqué que la circulation serait limitée jusqu'à la mi-journée.

L'Ukraine a visé à plusieurs reprises le pont de Crimée depuis le début de la guerre déclenchée par Moscou début 2022, notamment au moyen d'un camion piégé en octobre de la même année, attaque qui avait fait quatre morts et réduit le trafic pendant plusieurs mois.

L'attaque de lundi intervient alors que la Russie a intensifié ces derniers mois ses frappes contre les ponts en Ukraine, y compris dans la capitale Kyiv.

(Rédigé par Felix Light, version française Benjamin Mallet, édité par Tangi Salaün)