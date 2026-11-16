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Trafic interrompu sur le pont entre Russie et Crimée après une frappe ukrainienne-gouverneur
information fournie par Reuters•16/11/2026 à 08:31
L'Ukraine a frappé le pont reliant la Russie à la Crimée à travers le détroit de Kertch, entraînant l'interruption de la circulation, a déclaré lundi le gouverneur de la péninsule installé par Moscou, Sergueï Aksionov, dans un message publié sur Telegram.
(Rédigé par Felix Light, version française Benjamin Mallet, édité par Tangi Salaün)
Le président sortant du Cap-Vert, José María Neves, a été réélu dimanche pour un second mandat dès le premier tour de la présidentielle, selon les résultats provisoires, promettant de continuer à "promouvoir les libertés" dans le pays et de travailler à une croissance ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•16.11.2026•08:27•
L'économie japonaise a connu un coup d'arrêt au troisième trimestre, avec un PIB identique au trimestre précédent, plombée par une météo exécrable, un séisme et les tensions inflationnistes provoquées par le conflit au Moyen-Orient. Selon des données officielles ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•16.11.2026•08:26•
La croissance des ventes au détail chinoises s'est affaiblie en octobre, selon des données officielles publiées lundi, alors que la deuxième économie mondiale peine à soutenir la demande intérieure et à inverser la tendance à la baisse des dépenses. Cette hausse ...
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Le pape Léon XIV achève lundi une tournée de douze jours en Amérique du Sud, un retour aux sources qui a levé les doutes sur sa convalescence après une opération d'un cancer, et confirmé la place centrale de la justice sociale dans son jeune pontificat. À 71 ans, ...
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