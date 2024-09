Trafic de drogue: le cofondateur du cartel de Sinaloa, "El Mayo", plaide "non coupable" à New York

Images non datées d'Ismael 'El Mayo' Zambada fournies par la justice mexicaine ( Mexican Attorney General press office / Handout )

L'un des plus puissants barons de la drogue au Mexique, le cofondateur du cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, arrêté fin juillet de manière rocambolesque aux Etats-Unis, a plaidé non coupable vendredi à New York de trafic international de drogue.

En tenue de détenu, visiblement diminué physiquement, Ismael Zambada, 76 ans, a plaidé "non coupable" par le biais de son avocat des 17 chefs pour lesquels il a été inculpé.

Il est poursuivi notamment pour association de malfaiteurs en vue d'un trafic international de cocaïne et de fentanyl, assassinat, trafic et détention d'armes. Il a eu besoin d'aide pour se lever de sa chaise et quitter la salle d'audience.

"El Mayo rejoint les nombreux autres chefs du cartel de Sinaloa qui ont été inculpés par un tribunal américain pour les dommages incommensurables qu'ils ont infligés à des familles et à des communautés", s'est félicité le ministre de la Justice Merrick Garland, dans un communiqué.

C'"est la dernière étape en date dans les efforts du gouvernement pour riposter à l'une des organisations criminelles les plus dangereuses de la planète et protéger nos communautés face à l'épidémie de fentanyl" qui provoque la mort par overdose chaque année de dizaines de milliers de personnes aux Etats-Unis, a martelé la ministre adjointe, Lisa Monaco.

En requérant sa détention, qui a été ordonnée par le juge, le procureur fédéral Francisco Navarro a souligné que "l'accusé" était avant son arrestation l'"un des plus, sinon le plus, puissant seigneur de la drogue recherché" par les autorités américaines.

"Assassinats, enlèvements, torture, extorsions, corruption : tels sont ses instruments".

La prochaine audience est prévue le 31 octobre et l'inculpé attendra son procès en prison.

Ismael Zambada avait accepté il y a une semaine son transfèrement vers New York en provenance du Texas où il était détenu depuis son arrestation fin juillet.

- Thriller -

Il a déjà plaidé non coupable au Texas de chefs de trafic de drogue, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre dans cet Etat du sud des Etats-Unis.

S'il est reconnu coupable à son futur procès à New York, "El Mayo" encourt la réclusion criminelle à perpétuité, comme le narcotrafiquant Joaquin "El Chapo" Guzman avec lequel il a cofondé le puissant et meurtrier cartel de Sinaloa. "El Chapo" purge une peine similaire dans une prison de haute sécurité américaine.

Zambada avait lui échappé jusqu'ici aux polices antidrogue mexicaine et américaine, malgré une récompense de 15 millions de dollars promise par les Etats-Unis.

Il a finalement été arrêté, dans des conditions obscures, près de la ville américaine frontalière d'El Paso, au Texas, le 25 juillet, après avoir atterri du Mexique à bord d'un avion privé en compagnie de Joaquin Guzman Lopez, fils d'"El Chapo".

Le septuagénaire a déclaré avoir été piégé par Joaquin Guzman Lopez, pris en embuscade, kidnappé et emmené de force dans l'avion. Arrêté aussi, Joaquin Guzman Lopez a nié tout accord avec la justice américaine en vue de livrer "El Mayo".

Ce scénario digne d'un thriller a conduit le Mexique à demander officiellement des explications aux Etats-Unis. Début août, le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador avait révélé que les États-Unis avaient bien eu des "discussions" avec le fils d'"El Chapo" avant sa capture.

A la mi-août, les autorités locales avaient rapporté que dix personnes, dont un narcotrafiquant présumé recherché par les Etats-Unis, avaient été assassinées dans l'Etat mexicain du Sinaloa (nord-ouest) dans des règlements de comptes liés à la capture d"El Mayo".