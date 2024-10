Trafic de drogue: la maire d'Avallon applaudie et critiquée pour son retour au conseil municipal

L'hôtel de ville d'Avallon, dans l'Yonne, le 8 avril 2024 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

La maire d'Avallon (Yonne), Jamilah Habsaoui, mise en examen dans une affaire de "trafic de stupéfiants", a été applaudie lundi soir par un large public lors de son retour à la tête du conseil municipal, avant d'essuyer quelques critiques de l'opposition.

"Je n'évoquerai pas l'affaire en cours", a déclaré la maire ex-PS après avoir été vivement applaudie à son arrivée par un public plus large que la normale.

"Si je reprends ma fonction d'élue, c'est en toute conscience et en toute connaissance de cause", a-t-elle ajouté dans une très courte déclaration avant les débats du conseil municipal, le premier depuis son retour officiel à la mairie, vendredi, de ce bourg de 6.000 habitants.

"Je m'étais mise en retrait du poste de maire d'Avallon, mais je suis restée informée de l'avancée des projets", a-t-elle ajouté avant de passer à l'ordre du jour.

La maire a annoncé vendredi reprendre "l'intégralité de ses fonctions d'élue", en clamant à nouveau son "innocence".

Son retour, rendu possible par l'assouplissement de son contrôle judiciaire, fin septembre, n'a suscité que peu d'opposition au sein du conseil municipal, largement acquis à sa cause.

"Je maintiens ma demande de démission", a cependant déclaré l'opposante Aurélie Farcy (sans étiquette). "Nous n'avons pas pu parler du trafic de stupéfiants, parce que tu es liée à cette affaire, même si tu es présumée innocente", a-t-elle ajouté à l'adresse de la maire qu'elle tutoie.

"En revenant, vous faites passer votre ambition personnelle avant Avallon", a tancé l'opposante LR Sonia Patouret. "Avallon vous subit depuis quelques temps, la justice tranchera", a-t-elle ajouté, avant que la maire mette fin à ces débats. "On va arrêter avec ces polémiques et ces mensonges, et on va passer à l'ordre du jour", a-t-elle coupé.

Mme Habsaoui a été mise en examen après la découverte, "principalement" à son domicile, selon le parquet, de 70 kg de résine de cannabis et 983 grammes de cocaïne.

Ces saisies avaient été réalisée dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue mettant notamment en cause deux frères de Jamilah Habsaoui comme pouvant se livrer à l'achat et la revente de produits stupéfiants à partir du domicile de leur sœur.

"Nous ne sommes pas responsables de nos proches même si les conséquences de leurs actes individuels peuvent être graves et douloureuses", avait estimé l'élue dans sa déclaration de vendredi.