Trafic de drogue : Gérald Darmanin demande des opérations de police "chaque semaine"

En août, le ministre confiait sa volonté de "tuer tout trafic de drogue"

Gérald Darmanin à Choisy-le-Roi, le 1er septembre 2020. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Gérald Darmanin "n'est pas là pour regarder passer les trains". Alors, pour lutter contre le trafic de drogue, le ministre de l'Intérieur a demandé mercredi 2 août à la police et à la gendarmerie de mener "chaque semaine" des "opérations proactives" dans les quartiers dits difficiles.

Invité de France 2, le ministre de l'Intérieur a annoncé que la veille "une dizaine d'opérations proactives" avaient été menées dans plusieurs quartiers, ce qui a conduit à "33 gardes à vue" et à la "saisie de 12 armes et plus de 4kg de stupéfiants".

"Chaque semaine, il faut refaire ces opérations", a ajouté Gérald Darmanin pour qui un "ministre de l'Intérieur n'est pas là pour regarder passer les trains".

Mardi, l'amende forfaitaire de 200 euros pour les consommateurs de stupéfiants a été généralisée sur l'ensemble du territoire. "Ce qui compte, ce sont les actes", a-t-il insisté, alors que la droite et l'extrême droite lui reprochent un manque de résultats.

En août, il avait promis que cette amende, qui sera appliquée "partout en France, dans les quartiers de Créteil comme dans le XVIe arrondissement de Paris", est une "technique qui consiste à tuer tout trafic de drogue".