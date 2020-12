Trafic au compte-gouttes au port de Calais, ouvert à Noël

Camions à Calais le 23 décembre 2020 ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Le trafic transmanche était toujours au ralenti jeudi matin au port de Calais, à cause des blocages en cours à Douvres, selon son président Jean-Marc Puissesseau, qui indique cependant que le port sera exceptionnellement ouvert le jour de Noël.

"Pour l'instant, c'est un trafic au compte-gouttes. Seuls deux bateaux sont arrivés depuis ce matin, avec 100 camions a bord", a détaillé auprès de l'AFP M. Puissesseau, précisant qu'en temps normal un ferry peut charger 120 camions.

"Le port sera ouvert demain", alors qu'il est traditionnellement fermé le jour de Noël, a-t-il ajouté. "Mais le trafic sera dépendant de la capacité de tests en Grande-Bretagne", où toute personne embarquant devra présenter un test Covid négatif de moins de 72 heures.

Du côté du tunnel sous la Manche, la société Getlink (Eurotunnel) qui l'exploite a indiqué que 950 camions étaient passés d'Angleterre en France jeudi à 08H00, en moins de 24 heures depuis la réouverture de la frontière, soit "moins que (les) capacités disponibles".

"Nous avons aussi trouvé les équipes pour augmenter nos capacités le 25 et le 26 décembre", a dit une porte-parole. "Nous pouvons fait passer 3.000 camions en provenance d'Angleterre entre aujourd'hui et demain (jeudi et vendredi) grâce à un renfort de 100 volontaires internes qui viennent renforcer les équipes prévues", et 2.000 de plus les deux jours suivants, a-t-elle précisé.

Quelque 6.000 poids lourds environ sont toujours bloqués aux alentours de Douvres. Leurs chauffeurs attendent de se soumettre à un test, en vertu d'un accord entre Londres et Paris pour reprendre le trafic vers la France, qui avait été suspendu dimanche minuit après l'identification d'une variante potentiellement plus contagieuse du virus au Royaume-Uni.

Pour faciliter la campagne de tests, 25 pompiers (pompiers-médecins et pompiers-infirmiers) et membres de la Protection civile sont partis en renfort dans la nuit à Douvres pour pratiquer des tests antigéniques. Leur retour est prévu pour 19H00, selon le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord.

Les compagnies maritimes DFDS et P&O devraient quant à elles préciser plus tard dans la journée leur organisation pour Noël.

