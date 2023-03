Tractations et conciliabules dans un congrès CGT à l'issue incertaine

Marie Buisson (à gauche) et Philippe Martinez (3e à partir de la gauche) lors de la manifestation contre la réforme des retraites, le 28 mars 2023 à Clermont-Ferrand ( AFP / JEFF PACHOUD )

A l'avant-veille de la désignation du nouveau secrétaire général de la CGT, les tractations vont bon train dans les coulisses du 53e Congrès de l'organisation syndicale, la dauphine de Philippe Martinez, Marie Buisson, semblant moins assurée que jamais de l'emporter.

Deux candidatures ont émergé face à celle de la secrétaire générale de la Ferc (Fédération Recherche, Education et Culture): celle d'Olivier Mateu, le médiatique et controversé secrétaire général de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, et celle de Céline Verzeletti, co-secrétaire générale de l'UFSE (Union fédérale des syndicats de l'Etat).

Olivier Mateu (C), secrétaire général de l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, participe à une manifestation le 18 mars 2023 à Marseille ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Grande gueule assumée, en pointe dans le conflit des raffineries dans son département, M. Mateu est selon plusieurs responsables et observateurs sur une ligne trop radicale pour rassembler une majorité.

Mercredi matin, il a annoncé sur Twitter avoir proposé à Céline Verzeletti "de mener ce combat chacun comme co-secrétaire général". Auprès de la presse, il a précisé lui avoir fait cette offre "il y a quinze jours, trois semaines", sans avoir reçu de réponse.

Interrogée par l'AFP, Céline Verzeletti n'a pas répondu sur la proposition de M. Mateu. Mais elle a affirmé être "sollicitée par de nombreuses organisations pour assumer la responsabilité de secrétaire générale" et s'est dite "disponible pour cela dans une démarche de construction collective claire et rassembleuse".

Céline Verzeletti (C), co-secrétaire générale de l'UFSE, au congrès de la CGT le 27 mars 2023 à Cournon d’Auvergne ( AFP / JEFF PACHOUD )

"Elle est en train de travailler à rassembler largement", a affirmé un de ses proches à l'AFP.

Les choses devraient se décanter dans les prochaines heures.

Le Comité confédéral national (CCN), "parlement" du syndicat qui regroupe les représentants des unions départementales et des fédérations, doit se retrouver mercredi soir et élaborer une liste de membres de la Commission exécutive confédérale (CEC), soumise au vote du Congrès jeudi.

Cette CEC doit ensuite se réunir et se mettre d'accord sur une nouvelle direction: membres du bureau confédéral et secrétaire général(e). Le CCN se réunit à nouveau et valide ou non cette direction.

- Martinez "inquiet" -

Le programme prévoit que ce second CCN se tienne vendredi mais certains souhaiteraient qu'il ait lieu jeudi soir, afin de donner le temps d'éventuels allers et retours entre la CEC et le CCN.

La candidature de Marie Buisson est apparue fragilisée lundi et mardi, avec de nombreuses prises de parole hostiles à la direction sortante, et un vote négatif sur son rapport d'activité, un fait inédit à la CGT et un revers majeur pour Philippe Martinez.

Le secrétaire général sortant de la CGT Philippe Martinez écoute un discours lors du début du congrès de la CGT, le 27 mars 2023 à Cournon d’Auvergne ( AFP / JEFF PACHOUD )

"Je ne peux pas nier que le congrès, instance suprême de la CGT, est aujourd’hui divisé en deux", a reconnu auprès de l'agence AEF le secrétaire général sortant.

"Je suis très attaché à mon organisation et forcément, ce qui se passe m'inquiète (...) un congrès divisé, ce n'est pas bon pour l'image de la CGT, mais aussi du syndicalisme en général", a-t-il ajouté.

Selon une membre de la direction sortante, le retrait de Marie Buisson n'est "pas envisagé". "C'est une conception de la CGT qu'on porte (...) On ne veut pas renoncer à cette conception de la CGT, donc on va continuer à la porter jusqu'au bout", a dit cette source.

L'issue du congrès de la CGT pourrait avoir des incidences sur ses orientations, et sur sa place au sein de l'intersyndicale qui mène depuis des mois la bataille contre la réforme des retraites, et a soulevé un mouvement social d'une ampleur inédite depuis des décennies.

"Il y a eu, durant les débats, des critiques sur l'intersyndicale ou sur nos relations avec la CFDT, et je ne sais pas comment cela va évoluer", a dit M. Martinez à l'AEF.

Plusieurs délégués ont critiqué ces derniers jours le soutien apporté par M. Martinez à la demande de "médiation" sur le conflit des retraites émise auprès du gouvernement par l'intersyndicale.

Soutien de M. Mateu, le secrétaire général de la fédération de la chimie, Emmanuel Lépine, a estimé que la CGT ne devait pas se rendre avec l'intersyndicale au rendez-vous proposé par la Première ministre la semaine prochaine. "C'est une perte de temps et cela fait croire à ceux qui sont encore dans la lutte aujourd'hui qu'on les a abandonnés", a-t-il dit.