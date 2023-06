Tracfin: forte hausse du nombre des déclarations de soupçons depuis 2020

Tracfin a vu le nombre de déclarations de soupçons reçues en 2022 augmenter de 46% par rapport à 2020, son point de comparaison, à près de 167.000, a indiqué vendredi la cellule de renseignement financier rattachée au ministère de l'Economie.

Sur ces 166.961 déclarations de soupçons reçues, la très grande majorité (162.708) a été transmise par les professions déclarantes contraintes à la transparence, comme les entreprises de la banque-assurance, les intermédiaires immobiliers, les notaires ou les agents sportifs, a détaillé Tracfin dans son rapport annuel.

Le reste des informations reçues provient de différentes organismes publics (2.327) ou de cellules de renseignement financier étrangères (1.845), a détaillé le service luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

L'essentiel des déclarations reçues (93,5%) provient du secteur financier, surtout les banques et établissements de crédit, principalement en région Ile-de-France, qui concentre une importante activité économique.

Tracfin, qui est également engagé dans la traque des avoirs d'oligarques russes dans le cadre des sanctions européennes contre Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine, a salué dans son rapport "la réactivité des professions déclarantes" qui ont transmis l'an dernier 126 déclarations de soupçon "relatives au risque de financement de combattants et à leur identification sur les zones de combat".

Tracfin publiera cet été son rapport "Tendances et analyses des risques" présentant les typologies récurrentes et émergentes en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.