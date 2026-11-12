TPE/PME : les patrons suspendent massivement les investissements sous l'effet de l'incertitude politique et des violences du 17 octobre

"L'impact de l'incertitude politique sur les investissements dépasse désormais celui du Covid", selon Bpifrance.

( AFP / ERIC PIERMONT )

La quasi-totalité des patrons de petites et moyennes entreprises s'attendent à voir un impact de l'incertitude politique sur leur activité et une large majorité d'entre eux envisagent de reporter ou d'annuler leurs projets d'investissements, particulièrement depuis le 17 octobre, révèle jeudi 12 novembre le baromètre Bpifrance Le Lab et Rexecode pour le 4e trimestre.

94 % des dirigeants redoutent un impact de l'incertitude politique sur leur activité, dont 65 % un impact fort (+8 points sur le trimestre), un record depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024. Cette part atteint 71 % parmi les patrons interrogés après les violences et pillages en marge des manifestations du 17 octobre, contre 63 % de ceux interrogés avant, selon cette enquête réalisée auprès de plus de 1.030 patrons du 12 au 23 octobre. 70 % des chefs d'entreprise ayant un projet d'investissement envisagent de le reporter (36 %) ou de l'annuler (34 %) , contre 59 % au troisième trimestre.

"L'impact de l'incertitude politique sur les (investissements) dépasse désormais celui du Covid", constate Philippe Mutricy, directeur des études de Bpifrance, notant "le net rebond" de cet impact depuis le 17 octobre.

Crainte sur les financements

De même, la part des dirigeants envisageant d'annuler leurs projets d'embauche atteint son maximum depuis 2020, à 31 % (+13 points sur le trimestre). La faiblesse de la demande reste le principal frein au développement des entreprises, citée par 68 % des dirigeants (+4 points).

Avec la hausse des coûts liée au conflit au Moyen-Orient, les dirigeants jugent leur trésorerie plus dégradée qu'au troisième trimestre, un "point d'inquiétude", souligne Philippe Mutricy.

Concernant les simples intentions d'investissement (par opposition aux projets concrets), elles sont assez stables mais, à 41 %, sont 11 points sous la moyenne observée de 2018 à 2025. Et les montants qui seraient à consacrer aux investissements reculent : 42 % des dirigeants qui souhaitent investir veulent les réduire (+6 points) et 15 % les augmenter (-1 point). Les investissements sont principalement destinés au renouvellement ou à la modernisation d'équipements existants (cités par 75 % et 65 % respectivement des dirigeants comptant investir), tandis que les projets d'expansion reculent (27 %, -2 points).

Enfin, 57 % des dirigeants s'inquiètent du fait que la remontée des taux d'emprunt de l'État, liée aux doutes des investisseurs sur la capacité de la France à assainir ses finances publiques, puisse rendre le financement de leurs propres projets plus coûteux ou l'accès à un tel financement plus difficile.