TPE : de nombreux entrepreneurs ne savent pas s'ils pourront poursuivre leur activité en 2021

Les très petites entreprises doutent de leur capacité à rembourser les prêts contractés et les charges reportées en 2020 et craignent une "baisse durable de la consommation des Français".

Fragilisées par une crise qui dure, les très petites entreprises (TPE) sont durement affectées dans leur activité et elles sont nombreuses à douter de leur capacité à rembourser leurs prêts et de leur pérennité, selon une enquête publiée mardi 19 janvier par Initiative France.

Près des deux tiers des entrepreneurs se disent "gravement" ou "assez gravement" touchés, et 27% "ne savent pas s'ils pourront poursuivre leur activité en 2021" , détaille le premier réseau d'aide à la création d'entreprises en France, après avoir analysé 4.400 réponses de responsables d'entreprises qu'il finance et accompagne.

Ces personnes, qui ont créé leur entreprise depuis moins de cinq ans, sont 39% à douter de leur capacité à rembourser à l'avenir les prêts contractés et les charges reportées en 2020 et autant craignent une "baisse durable de la consommation des Français", tandis que six sur dix redoutent un troisième confinement, selon l'enquête réalisée entre le 26 novembre et le 13 décembre.

Et si à l'issue du premier confinement au mois de mai, les dirigeants de TPE interrogés par le réseau se disaient encore "optimistes", ils ne sont plus que 46% dans ce cas dans la dernière enquête. Aujourd'hui, les entrepreneurs cherchent à "survivre avant même de songer à rebondir" , a commenté le président d'Initiative France Guillaume Pepy, lors d'une présentation à la presse.

Face aux conséquences de la pandémie de Covid-19, les créateurs d'entreprises font part de leur angoisse et de leurs difficultés financières, d'une "méconnaissance des aides" et d'un "besoin d'aides, et pas seulement de reports de charges ou de prêts", rapporte encore Guillaume Pepy.

Selon des sources anonymes, notamment bancaires, citées par l'ancien président de la SNCF, " 70% des prêts garantis par l'Etat (PGE) aux TPE risquent de ne pas être remboursés ". Une estimation qui contraste avec la fourchette de 5% à 10% pour l'ensemble des PGE avancée vendredi par le président de la Fédération bancaire française Philippe Brassac, alors que 90% des ces prêts ont été accordés à des TPE.

Les entreprises interrogées, qui comptaient en moyenne 3,9 salariés au moment de l'enquête, sont 82% à avoir préservé tous leurs emplois existants en 2020. Pour l'année qui débute, si 40% pensent maintenir le nombre d'emplois existants et que 23% pensent même en créer, 34% déclarent ne pas savoir si elles pourront garder tous leurs salariés .