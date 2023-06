TP Mazembe : mais où est passé le club des Cinq ?

En mai dernier, cinq jeunes joueurs de la Katumbi Academy, structure appartenant au TP Mazembe, avaient profité d’un tournoi en Italie pour filer à l’anglaise. Depuis, la police et la justice transalpines s’activent doucement, le club congolais a saisi la FIFA et l’UEFA, certaines complicités ont été établies, mais les académiciens sont toujours dans la nature.

Cela fait désormais plus d’un mois que Gueazy Bisalu, Chris Kiwongi, Hippolyte Mulamba, Mechack Mubaya et Medo Kazadi ont décidé de ne pas rentrer à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Ces cinq joueurs, tous mineurs, sous contrat avec la Katumbi Academy, ont profité de leur présence à la Lazio Cup en Italie pour s’évanouir dans la nature. Quatre d’entre eux sont toujours en Italie, alors que le cinquième est en France. Les faits avaient été révélés par le site Sport News Africa. Quelques heures après un match de poules face aux Italiens de Latina (0-2), quatre joueurs avaient quitté en douce l’hôtel Trieste à Fiuggi, situé à environ 85 kilomètres de Rome. Ils avaient profité d’une pause pour emprunter les issues de secours de l’établissement pour fuir. « Il y avait des gens qui les attendaient dehors. Cela signifie donc que leur fuite était prévue depuis un certain temps, car ils n’ont pas été aperçus ni dans les rues, ni à des arrêts de bus, via les caméras de surveillance » , explique le Franco-Congolais Jean-Claude Loboko, le directeur de l’académie. Le cinquième joueur s’est quant à lui éclipsé après le match perdu en quarts de finale contre les Ukrainiens de Rukh Lviv (0-6), alors que les encadrants congolais avaient demandé, sans obtenir gain de cause, que les issues de secours soient condamnées.

Nous avons pu établir que ces joueurs ont été manipulés par un pseudo-agent basé à Kinshasa, et qui leur a fait miroiter, ainsi qu’à leurs familles, un contrat en Europe.…

Tous propos recueillis par AB.

Par Alexis Billebault pour SOFOOT.com