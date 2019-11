Toyota bat des records dans un marché automobile mondial atone

Malgré le trou d'air actuel du marché automobile mondial, affecté notamment par le ralentissement de l'économie chinoise, le colosse japonais Toyota a publié des résultats record au premier semestre, grâce notamment à des baisses de coûts et des actions commerciales, et a confirmé ses prévisions 2019-2020. Son bénéfice net sur la période d'avril à fin septembre a progressé de 2,6 % à 1 274,9 milliards de yens (10,6 milliards d'euros), selon un communiqué. Cette croissance s'explique par une amélioration encore plus importante du bénéfice d'exploitation (+ 11,3 % à 1 404,3 milliards de yens), grâce notamment à des réductions de coûts, à des efforts pour soutenir les ventes et à des gains comptables. Le chiffre d'affaires d'avril à fin septembre s'est élevé à 15 285,5 milliards de yens (plus de 127 milliards d'euros au cours actuel), en hausse de 4,2 % sur un an. Il s'agit du meilleur premier semestre de l'histoire du groupe en termes de bénéfice net et de ventes, a précisé le groupe.« Nous sommes reconnaissants. En raison de nos efforts pour nous améliorer, beaucoup de consommateurs ont choisi des véhicules Toyota. Les derniers résultats le montrent », a déclaré l'un des responsables exécutifs du groupe, Mitsuru Kawai, lors d'une conférence de presse à Tokyo. Les ventes de ses nouveaux modèles, dont le SUV hybride Rav4, « ont été robustes au Japon, en Amérique du Nord et en Europe », a souligné pour sa part...