Toxicomanes à Paris : la réponse sèche du préfet de police à la mairie

Didier Lallement avait prévenu la mairie que sa décision d'expulser les toxicomanes d'un parc allait les "disséminer" dans d'autres lieux.

Didier Lallement à La Courneuve, le 5 juillet 2020. ( AFP / THOMAS COEX )

Plusieurs centaines de personnes agglutinées sur un bout de trottoir, qui fument du crack entre violences, détritus et effluves d'urine : à Paris, la fermeture des jardins d'Éole aux toxicomanes, sans solution alternative, n'a fait qu'aggraver une situation déjà inhumaine... Et crée des tensions entre la mairie et la préfecture de police qui se renvoient la balle.

Dans une lettre datée du 9 juillet, rapporte Le Parisien dimanche 11 juillet, l'adjoint à la prévention et à la sécurité d'Anne Hidalgo, Nicolas Nordman demandait l'aide du préfet de police de Paris, Didier Lallement, pour sécuriser le quartier autour des jardins d'Éole, où les toxicomanes se sont rabattus après avoir été expulsés du parc. Il demandait ainsi dans un courrier des "effectifs mobiles et dynamiques de police nationale afin de pouvoir contrôler et évincer les personnes qui stagnent", "à l'angle de la rue d'Aubervilliers et de la rue Riquet". Il évoquait quelque 200 personnes présentes en journée "mais aussi la nuit".

Éviction "sans concertation"

La réponse du préfet n'a pas tardé "Comme je l'avais moi-même signalé à la maire de Paris, cette extrême difficulté était prévisible à la suite de votre décision de fermer unilatéralement l'accès du jardin d'Éole aux consommateurs de crack", a écrit Didier Lallement dans une lettre consultée par Le Parisien . Et s'il promet de faire preuve de vigilance pour éviter une "aggravation de la situation", il refuse toute augmentation des effectifs policiers.

Il faut dire que Didier Lallement avait prévu une telle situation et en avait averti la municipalité, dès le 25 juin. "Ceux-ci (les toxicomanes, ndlr) ne manqueront pas de revenir sur le site de Stalingrad et de se disséminer dans d'autres lieux, en particulier dans le XVIIIe. Je considère ainsi qu'en l'absence de lieux alternatifs, l'ensemble des acteurs publics seraient en risques", avait-il écrit dans un courrier, en se prononçant contre une éviction "décidée sans concertation avec les services de l'État".