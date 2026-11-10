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Toutes les infos pour le match solidaire pour Christophe Gleizes
information fournie par So Foot 10/11/2026 à 20:14

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Toutes les infos pour le match solidaire pour Christophe Gleizes

Toutes les infos pour le match solidaire pour Christophe Gleizes

Le match le plus important de l’année. Ce mercredi, à l’occasion des 500 jours de détention de notre cher collègue et ami Christophe Gleizes , un match solidaire aura lieu dans un stade parisien . À l’initiative de Reporters sans frontières (RSF) et avec le soutien de la mairie de Paris, une quarantaine de personnalités du sport, des médias et de la culture se réuniront demain pour soutenir le combat pour la libération de notre journaliste sportif, emprisonné en Algérie.

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Une place en tribunes de presse, pas en prison

Ce match de soutien, qui débutera à 18 h 30, opposera une équipe entraînée par Luis Fernandez et une autre par Rudi Garcia . L’idée de cette rencontre ? Rappeler que la place de Christophe Gleizes est dans les tribunes de presse, pas en prison . L’intégralité du match sera diffusée en direct sur TV5 Monde, puis dans la soirée sur les chaînes YouTube de RSF, de la FFF et de L’Équipe. Il reste encore des places, donc n’hésitez pas à prendre vos billets juste ici : https://freegleizesmatch.eventbrite.com.…

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