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Tout va bien à City pour Maresca et Halaand
information fournie par So Foot 09/10/2026 à 00:10

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Tout va bien à City pour Maresca et Halaand

Tout va bien à City pour Maresca et Halaand

Les cadres au secours du bateau citizen. Face au tumulte qui accompagne la reconnaissance de la Premier League des 114 infractions au règlement commises par Manchester City, le club anglais joue la carte de la sérénité. Interrogé sur le sujet dans une interview postée sur les réseaux du club mancunien, Enzo Maresca s’est dit « très calme » face à la situation. « Les joueurs savent que la seule chose que nous pouvons maîtriser actuellement, c’est le terrain. Ils ne sont pas inquiets du tout et ils sont juste concentrés sur le déplacement à Liverpool » , a ainsi déclaré le technicien italien.

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