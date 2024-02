Tout, tout, tout, vous saurez tout sur les Pessi

Actifs depuis 2020, les Pessi ont retrouvé la lumière ces derniers jours en débarquant sur LinkedIn et en recevant les éloges du streamer star AmineMaTue. Les autoproclamés « GOAT de Twitter », représentés par un Messi chauve, brillent par leur absurdité et leur pouvoir de nuisance. Des présentations s'imposent.

Lionel Messi a provoqué une levée de boucliers à Hong Kong en restant spectateur d’un match amical où le public voulait absolument le voir en action. Depuis quelques jours, les utilisateurs de LinkedIn s’arrachent aussi les cheveux à cause de lui. Enfin, presque. Une armée de Messi chauves a débarqué sur le réseau social professionnel. Leur nom : les Pessi. Un certain « Onion » aurait ouvert la voie et ainsi « chamboulé l’histoire de Twitter » en août 2020. Son Messi version boule de billard est repris en photo de profil par d’autres Twittos. Le mouvement prend peu à peu de l’ampleur sous l’étiquette des Pessi. Un nom issu de la contraction de Messi et penalty, à l’origine pour se moquer de ses pénos ratés (31 échecs sur 140 tentatives en carrière, NDLR) , sur le modèle de l’illustre Penaldo. Mais sur ce terrain encore, l’Argentin a dépassé son meilleur ennemi.

Rock’n troll

La première fois qu’il a croisé des Pessi, @Grocrane reconnaît volontiers qu’il a eu du mal à accrocher. « Je les trouvais très agaçants avec leur copier-coller débile sous Actu Foot. » Il a fini par monter à bord du train en 2021 en voyant la solidarité de la communauté, comme « quand un Pessi se faisait insulter et qu’une centaine d’autres arrivaient pour le défendre » . « Les Pessi sont très soudés entre eux et il y a beaucoup de bons délires entre nous. On se connaît quasiment tous, on a notre façon de communiquer, de se taquiner… On s’entraide comme on peut. C’est comme si c’était une famille en quelque sorte. » Il a lui-même réalisé quelque 1200 photos de profil de Pessi, en y consacrant parfois plusieurs heures par jour. Des passes décisives en veux-tu en voilà, normal pour des disciples de La Pulga .…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com