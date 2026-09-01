Tout savoir sur les dates de fin du mercato d’été

Les clubs français n’ont plus que quelques heures pour faire leurs emplettes : le mercato estival ferme ses portes ce mardi 1 er septembre à 19h59 dans l’Hexagone . Passé cette échéance, terminé les arrivées pour les pensionnaires de Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3. Les ventes restent toutefois possibles , à condition de trouver preneur dans un championnat dont la fenêtre est encore ouverte.

Le mercato joue les prolongations… ailleurs

Et les retardataires ont intérêt à regarder ailleurs que chez leurs voisins immédiats. L’Allemagne et l’Italie fermeront également ce mardi , à 20 heures, tandis que l’Angleterre et l’Espagne attendront minuit . Les Pays-Bas joueront les prolongations jusqu’à mercredi, la Belgique jusqu’à jeudi, et la Turquie ainsi que le Portugal jusqu’à vendredi.…

AC pour SOFOOT.com