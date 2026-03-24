Tout savoir sur les barrages de la Coupe du monde 2026

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Les barrages pour la Coupe du monde débutent ce jeudi avec les demi-finales : alors voici une petite notice, aussi précieuse que celle de votre prochaine armoire IKEA, pour ne pas louper la moindre étape des superbes joutes à venir. En Europe, les barrages sont organisés en quatre voies (A à D), chacune avec une finale opposant les vainqueurs de deux demi-finales. Les quatre derniers détenteurs des billets européens pour l’Amérique seront connus le 31 mars prochain, date des finales.

Dans la voie A, le vainqueur de Pays de Galles-Bosnie-Herzégovine aura le plaisir de lutter avec celui de Italie-Irlande du Nord . Dans la voie B, le meilleur du duel Ukraine-Suède joue contre celui de Pologne-Albanie . Dans la voie C, le gagnant de Slovaquie-Kosovo rencontre celui de Turquie-Roumanie. Enfin, dans la voie D, le plus veinard de Tchéquie-République d’Irlande devra se farcir celui de Danemark-Macédoine du Nord .…

SW pour SOFOOT.com