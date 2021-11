"Tout le monde n'est pas capable d'être un homme d'Etat" : quand Sarkozy étrille Zemmour

L'ancien chef de l'Etat a répondu à une question sur le polémiste, lors d'une prise de parole dans un cercle d'affaires à Paris.

Nicolas Sarkozy, le 22 septembre 2021, à Calais ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

A l'occasion d'un discours au "Chinese Business Club" lundi 8 novembre à Paris, Nicolas Sarkozy a écorché Eric Zemmour, probable candidat à la présidentielle, dont il a notamment critiqué les allusions à l'héritage du général de Gaulle. La mémoire du premier président de la Ve République est sur les devants de la scène politique mardi 9 novembre, alors que de nombreux responsables politiques de tous bords devaient se rendre à Colombey-les-deux-Eglises, haut-lieu du gaullisme revendiqué par Marine Le Pen ou Eric Zemmour.

"Les candidats se réclament de ce qu'ils veulent. Et quand on a pas beaucoup de racines, on essaye de s'en donner. Et plus on est hors-sol, plus on essaye de se raccrocher à un courant politique" , a lancé l'ancien président de la République. "Toute parole ne se vaut pas, tout le monde n'est pas capable d'être un homme d'Etat ... Le droit à la parole n'existe pas. Ca se mérite. Tu veux monter sur scène? Ok, c'est 40 ans de cicatrices", a encore ajouté l'ex-chef de l'Etat. "Comparer Zemmour à de Gaulle. C'est fort, c'est fort... Mais peut-être n'avez vous pas entendu ce qu'il a dit de Pétain. Je ne suis pas sûr que le Général de Gaulle aurait forcément appprécié ce qu'il a dit de Pétain", a t-il encore jugé, en réponse à une question posée par une journaliste.

Invité sur le plateau de BFMTV , Eric Zemmour, qui entretient le suspense sur sa candidature, a déclaré: "Tout est en place, il ne reste plus qu'à me décider et à appuyer sur le bouton".