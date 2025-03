"Tout le monde criait": le séisme surprend les touristes en Thaïlande

information fournie par AFP • 29.03.2025 • 09:24 •

Ils entretiennent, aiguisent et sont capables de redonner vie aux lames les plus émoussées: de plus en plus rares, les affûteurs-rémouleurs n'en restent pas moins indispensables dans le quotidien des cuisiniers. "Un couteau qui coupe, c'est un couteau avec lequel, ... Lire la suite