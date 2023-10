Tout en maîtrise, River Plate assomme Boca Juniors

Signé coach Demichelis.

Les ennemis d’une vie, Boca Juniors et River Plate, se retrouvaient ce dimanche soir à la Bombonera pour le 260 e Superclásico , dans le cadre de la Copa de la Liga Profesional, une compétition créée en 2020, qui offre une place en Copa Libertadores (pour le vainqueur) et une autre en Sudamericana. Et ce sont les visiteurs qui ont pris le meilleur sur les copains d’Edinson Cavani, entré à 20 minutes du terme d’une rencontre dominée de la tête et des épaules par River.…

