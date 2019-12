Tout ce qu'il faut savoir sur les noix de cajou

Sur la table de l'apéro ou dans l'assiette des végans, la noix de cajou est devenue une star en quelques années, au point de détrôner les cacahuètes, noisettes et autres noix. Née au Brésil, elle est le fruit de l'anacardier. Ce mot, issu du grec « kardia », qui signifie « cœur », décrit sa forme : elle est une sorte de prolongement du pédoncule, charnu et juteux, appelé « pomme de cajou ». Mais c'est d'une langue parlée par une tribu brésilienne, le tupi, que dérive le mot « cajou » : « acaïou » désigne en effet la sensation des noix crues emplissant la bouche ! Proche parent du pistachier et du manguier, l'arbre pousse aussi en Afrique (Côte d'Ivoire principalement), au Vietnam, aux Philippines et en Inde, où il a été importé par les Portugais au XVIe siècle. Cela fait quelques décennies qu'on la grignote, le plus souvent, grillée et salée, parfois aromatisée à la truffe d'été en version chic. Ou bien en plat d'inspiration chinoise et thaïe, genre « poulet sauté aux noix de cajou ».Tout a changé en 2015 : cette année-là, la France découvrait la « raw food », ou « crudivorisme », une tendance née aux Etats-Unis dans les années 50, et incarnée dans l'Hexagone par la comédienne Marie-Sophie L., adepte de la gastronomie 100 % végétale et crue. Dans son livre, « L'Instant cru » (éditions Albin Michel), réédité sept fois, la plupart des recettes, de la « béchamel » au « risotto cru, sauce aux cèpes », contiennent en effet de la noix de cajou.Une des clés du régime véganDepuis, celle-ci est devenue l'un des ingrédients fétiches des végans. Sans elle, impossible de confectionner le « faux-mage », ce fromage végétal à base d'oléagineux prisé par les ennemis du lactose. Sa douceur et sa tendreté en font un composant idéal, qui se mixe facilement après avoir fait trempette une nuit dans de l'eau. Jus de citron, poudre d'ail et d'oignon, ainsi que sel et ...