Tout ce qu'il faut savoir sur la mise en retrait de Noël Le Graët

Empêtré dans de multiples polémiques depuis plusieurs jours, le président de la FFF Noël Le Graët a été officiellement mis en retrait de ses fonctions par le comité exécutif (comex) de la Fédération en ce début d'après-midi. Que s'est-il passé pendant la réunion ? Qui sont les personnes qui ont pris cette décision ? Quelles sont les conséquences possibles de cette mise à l'écart ? Petit récapitulatif de cette matinée décisive pour le football français.

Comment en est-on arrivé à cette situation ?

Que s'est-il passé à l'occasion de la réunion d'urgence du Comex ?

Le début des difficultés remonte à quelques mois pour Noël Le Graët. Déjà habitué des polémiques depuis plusieurs années , le boss de la FFF s'est retrouvé impliqué dans une affaire de harcèlement auprès de collaborateurs. Des accusations qui ont poussé le ministère des Sports à lancer un audit pour faire la lumière sur cette histoire. Mais depuis quelques jours, la position du président de la FFF s'est encore fragilisée. D'abord quand il a été interrogé sur la possibilité de nommer Zinédine Zidane sélectionneur, puis à la suite du témoignage de Sonia Souid concernant le harcèlement qu'il lui aurait fait subir . Si on ajoute à cela la prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026 , décidée sans l'approbation du comité exécutif, le dossier de l'homme de 81 ans s'est alourdi de jour en jour depuis dimanche. Incité notamment par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera à prendre une décision concernant l'ancien président de Guingamp, le comité exécutif de la Fédération a finalement décidé de se réunir en urgence ce mercredi matin.Convoqué pour demander des explications à Noël Le Graët concernant les affaires et polémiques des derniers jours, le Comité exécutif de la FFF a longtemps délibéré avant de rendre ses conclusions. Une Assemblée générale durant laquelle le président en place s'est défendu comme il a pu, jurant qu'il n'a rien fait et que l'enquête lancée par le ministère des Sports le prouverait. Finalement, après plus de deux heures de réunion, Le Graët lui-même aurait proposé sa mise en retrait, confirmée ensuite par le comité