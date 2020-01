Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tousart part à Berlin et revient à Lyon, Moukandjo et Aly Abeid à Valenciennes Reuters • 23/01/2020 à 19:43









par Samuel Martin (iDalgo) Après avoir recruté ces derniers jours Toko Ekambi et Tino Kadewere, l'Olympique Lyonnais est une nouvelle fois actif sur le mercato. Mais cette fois-ci, c'est un départ puisque Lucas Tousart a signé un contrat jusqu'en 2025 avec le Hertha Berlin. Mais à l'image de l'attaquant havrais arrivé hier, le milieu espoir français reste chez les Rhodaniens en prêt jusqu'à la fin de la saison. À la lutte pour les play-offs et une éventuelle montée en Ligue 1, Valenciennes se renforce en attaque mais également en défense. L'ancien lorientais Benjamin Moukandjo vient renforcer les Nordistes en provenance de Lens et Aly Abeid débarque de Levante. L'ailier nigérian de Chelsea Victor Moses est prêté jusqu'à la fin de la saison du côté de l'Inter pendant que Tonelli quitte Naples pour retourner à la Sampdoria. Enfin, le milieu allemand Lukas Podolski rejoint Samir Nasri et Samuel Eto'o à Antalyaspor (Turquie).

