Tous les Diallo ne portent pas de cape

Être parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1 en jouant le maintien, c’est possible. Seul joueur des dix canonniers les plus prolifiques de France à ne pas figurer dans la première moitié du classement, Habib Diallo porte à bout de bras un RC Strasbourg au bord du précipice. Focus tactique avant un déplacement périlleux à Lens ce vendredi.

Parmi les nombreux charmes de notre championnat, celui des chevaliers du maintien en est un tout particulier. En crampons et en short, ces guerriers aux pieds soyeux s’arrachent chaque week-end sur les pelouses de l’Hexagone pour maintenir leur équipe à flot, alors que leurs aptitudes devraient leur permettre d’évoluer à un niveau supérieur. Vincent Marchetti à Ajaccio, Ludovic Blas à Nantes, Franck Honorat à Brest… Tant de soldats qui se battent corps et âme pour la survie des leurs en Ligue 1, alors que leur place personnelle semble assurée dans l’élite, maintien ou non. Lors de cette saison si particulière aux quatre relégations, la liste des distingués par l’Ordre national du mérite en Ligue 1 s’est fatalement allongée. Le lauréat ? Habib Diallo. Après avoir traversé la France dans toute sa latitude en passant par Metz, Brest et Strasbourg, le Sénégalais de 27 ans a enfin pleinement déployé sa cape du côté de l’Alsace. Septième meilleur buteur de Ligue 1 – quatrième sans les tirs au but – avec 15 réalisations en 29 rencontres, Diallo est aujourd’hui l’atout numéro un d’une équipe qui dispose d’autant de points (29) qu’Auxerre, premier relégable. « À ses débuts, il était plein de talent, mais très inconstant dans ce qu’il faisait d’une séance à l’autre ou même dans une même séance : capable de marquer trois buts d’affilée puis de disparaître. C’est ce qui lui est ensuite arrivé à Metz avec des hauts et des bas », précisait Olivier Perrin en 2019. Peu fiable à l’entame de son épopée, l’enfant de Génération Foot a grandi jusqu’à devenir depuis un modèle de régularité. 15, 11, 9, 12… Non, ce ne sont pas les numéros du loto, mais bel et bien le total de buts de Diallo sur les dernières saisons en Ligue 1, avec un temps de jeu disparate. Une progression fulgurante qu’il ne doit qu’à une seule personne : lui-même. Philippe Hinschberger confirme : « Habib est quelqu’un de très discret, très poli, gros bosseur, vachement dans l’observation, qui s’entraîne tout le temps et ne ramène jamais sa gueule. » Après avoir été dans l’ombre de Ludo Ajorque et Kévin Gameiro, Super Diallo doit ass

Par Matthias Ribeiro pour SOFOOT.com