Tournoi des VI Nations : l'Irlande prend une option par Pierre Sarniguet (iDalgo) Sept mois plus tard, le tournoi des VI Nations a repris son cours avec le dernier match de la 4e journée entre l'Irlande et l'Italie. Dans un Aviva Stadium à huis-clos, l'Irlande a surclassé l'Italie 50 à 17. Avec sept essais inscrits, le XV du Trèfle a surtout empoché un point de bonus offensif capital lui permettant de prendre la tête du classement avec un point d'avance sur la France et l'Angleterre. Tout devrait donc se jouer la semaine prochain au Stade de France avec le XV tricolore qui recevra les Irlandais tandis que les Anglais iront défier les Italiens.

