Tournoi des Six Nations : un XV de France rajeuni pour affronter l'Angleterre

Deux novices, des jeunes et une équipe globalement inexpérimentée. Le nouveau sélectionneur des Bleus Fabien Galthié a dévoilé ce jeudi son équipe pour affronter l'Angleterre, finaliste de la dernière Coupe du monde, dimanche (16 heures) au Stade de France pour le premier match du XV de France dans ce Tournoi des Six Nations 2020.Emmené par son capitaine Charles Ollivon, nommé au début du mois, le XV de France ne comptera que quatre joueurs avec au moins vingt sélections : le Parisien Gaël Fickou, les Franciliens Virimi Vakatawa et Bernard Le Roux ainsi que le Toulousain Antoine Dupont. Ce dernier formera, comme lors du quart de finale perdu (20-19) contre le pays de Galles au Mondial, la charnière des Bleus avec le Toulousain Romain Ntamack. LIRE AUSSI > « Mon fils le nouveau capitaine des Bleus » Deux joueurs vont connaître leurs grands débuts internationaux contre le XV de la Rose : l'étonnant arrière de Montpellier Anthony Bouthier, qui évoluait en ProD2 la saison dernière, et son partenaire de club, Mohamed Haouas (25 ans). Il composera une première ligne inexpérimentée avec le talonneur toulousain Julien Marchand (24 ans, 2 sélections) et le pilier gauche Cyril Baille (26 ans, 17 sélections).A noter que le Toulousain Marchand, un an et un jour après s'être gravement blessé à un genou face au pays de Galles, retrouve une place de titulaire. La composition des Bleus Bouthier - Penaud, Vakatawa, Fickou, Thomas - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon (cap.), Alldritt, Cros - Willemse, Le Roux - Haouas, Marchand, Baille.Remplaçants : Mauvaka, Poirot, Bamba, Palu, Woki, Jalibert, Serin, Rattez. Cinq joueurs sont réservistes et pourront intégrer le groupe en cas de blessures : Jean-Baptiste Gros, Uini Atonio, Cyril Cazeaux, Arthur Vincent et Thomas Ramos.Côté statistiques, le Stade Toulousain comporte le plus de représentants dans le XV de départ avec cinq membres devant Montpellier (3) et le Racing 92 (3). Le Stade ...