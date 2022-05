Tournoi des six nations: France Télévisions conserve les droits de diffusion jusqu'en 2025

France Télévisions va continuer de diffuser le Tournoi des Six nations jusqu'en 2025, a annoncé mardi le groupe audiovisuel public.

"Six nations Rugby (ndlr: organisateur du Tournoi) et France Télévisions confirment leur accord et prolongent leur partenariat jusqu'en 2025", indique France Télévisions dans un communiqué.

"Dans la continuité de son partenariat actuel, France Télévisions a acquis les droits exclusifs de diffusion des quinze matchs du Tournoi des Six Nations et des quinze matches du Tournoi des Six Nations féminin de 2023 à 2025 inclus", détaille le groupe.

France Télévisions a également acquis les droits exclusifs de diffusion des trois matches du XV de France masculin de la Tournée d'Automne 2022, qui opposeront le récent vainqueur du Grand Chelem à l'Australie, à l'Afrique du Sud et au Japon.

Le parcours exceptionnel du XV de France masculin, auteur du dixième Grand Chelem de son histoire, a généré de fortes audiences cette saison.

Les cinq journées du Tournoi 2022 (5 février-19 mars) diffusées sur France 2, ont battu un record d'audience avec au total 34,2 millions de téléspectateurs ayant suivi la compétition, selon le groupe audiovisuel.