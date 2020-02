Tournoi des Six Nations féminin : des Bleues «revanchardes», selon Gaëlle Hermet

Direction Pau pour l'équipe de France féminine de rugby qui affrontera ce dimanche 2 février (13h30) sa grande rivale dans le Tournoi des Six Nations, l'Angleterre. Victorieuses de l'édition 2019 avec le Grand Chelem en bonus, les Anglaises n'ont plus été battues par les Bleues depuis mars 2018. Cette année-là, les coéquipières de la capitaine Gaëlle Hermet, qui entame sa troisième saison avec le brassard, avaient elles aussi remporté le Grand Chelem. « On sait que ça sera une grosse rencontre », confie Gaëlle Hermet, à quelques heures du match.Il y a de la revanche dans l'air. Les Anglaises vous ont battues à deux reprises lors de la tournée d'automne (10-20 à Clermont, et 17-15 à Exeter).GAËLLE HERMET. On reste sur la frustration de ces deux matchs. Nous avons à cœur d'être revanchardes. On sait que ce sera une grosse rencontre. Mais on ne veut pas se mettre la pression non plus. On souhaite surtout parvenir à mettre notre jeu en place. On connaît leurs points forts et leur manière de jouer. Ce sont toujours des matchs agréables à jouer, car ils sont de haute intensité.L'Angleterre a-t-elle pris un peu d'avance sur la France ?Je ne connais pas trop leur situation dans le détail, mais elles se voient très régulièrement et s'entraînent souvent. C'est une des meilleures équipes du monde. On veut aller vers ça.Le Championnat de France et ses gros écarts de niveaux prépare-t-il suffisamment bien aux matchs internationaux ?On est sur une formule Top 16 avec deux poules de 8. Tout cela est un peu en rodage. Certaines équipes sont moins avancées que d'autres en termes de structures. Il y a parfois des matchs avec beaucoup d'écart au score et en termes de niveau. Il reste du travail, mais on voit que de plus en plus de clubs se créent. On a eu de grosses semaines d'entraînement avec les Bleues pour éviter qu'il y ait ce décalage au haut niveau.