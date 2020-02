Tournoi des 6 Nations : revivez l'exploit français face à l'Angleterre

L'essentiel :Le XV de France lance son Tournoi des Six Nations 2020 avec une grosse victoire sur l'Angleterre au Stade de France (24-17)Le nouveau sélectionneur Fabien Galthié a réussi ses paris en misant la jeunesse. Les nouveaux ont répondu présents.Charles Ollivon, nouveau capitaine, a été exemplaire avec deux essais, bien épaulé par un Antoine Dupont inspiré et Grégory Alldritt élu homme du match.Suivez France - Angleterre en direct :18h05. Merci d'avoir suivi cette rencontre sur notre site. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le deuxième match du XV de France, face à l'Italie. Bonne soirée !18h. Avec cette première victoire, le XV de France rejoint l'Irlande et le pays de Galles. Mais les Gallois possèdent un point de plus, grâce au bonus offensif obtenu face à l'Italie.18h. Impériaux en première période, les Français ont résisté en seconde pour l'emporter. QUELLE?MI-TEMPS. #XVdeFrance #NeFaisonsXV #FRAANG pic.twitter.com/pPsp4lyBDi-- France Rugby (@FranceRugby) February 2, 2020 FIN. Les Bleus rentrent parfaitement dans leur Tournoi ! Les jeunes Français ont tenu tête aux Anglais, qui ont réagi après une première périonde manquée. Exploit français !80'. Farrell tape une dernière pénalité et la passe. Il assure le bonus défensif. 24-17 !80'. Le public se lève et les drapeaux sont agités. Les Bleus vont l'emporter !80'. Sortie de Vakatawa pour Vincent, qui honore sa première sélection.80'. Quelle erreur de Dupont. Le demi tape en touche pensant que c'est fini. Nouvelle munition pour les Anglais. Mais les Bleus sont sûrs de l'emporter.79'. Les Bleus ont le ballon dans leur camp. Ils font écouler les secondes près de leur ligne. La Marseillaise est entonnée.78'. Enorme plaquage de Dupont sur la sortie de balle. Heinz perd le ballon, mais les Bleus concèdent la mêlée à 5m encore.77'. Ntamack sort pour Jalibert.77'. Ce n'est pas aplati. Mêlée à cinq mètres ...