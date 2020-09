Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tournoi de Rome : retours gagnants pour Rafael Nadal et Novak Djokovic, Victoria Azarenka sur sa lancée Reuters • 16/09/2020 à 23:23









Tournoi de Rome : retours gagnants pour Rafael Nadal et Novak Djokovic, Victoria Azarenka sur sa lancée par Florian Burgaud (iDalgo) La troisième journée des Internationaux d'Italie disputés sur les courts du Foro Italico de Rome a vu du beau monde fouler la terre battue transalpine. Rafael Nadal, qui jouait pour la première fois depuis 200 jours, n'a fait qu'une bouchée de son compatriote Pablo Carreño-Busta tandis que Novak Djokovic, pour son retour après sa disqualification de l'US Open, a dominé Salvatore Caruso 6/3 6/2. Matteo Berrettini, Marin Cilic, tombeur de David Goffin, Stefano Travaglia, Jannik Sinner, Filip Krajinovic et Grigor Dimitrov passent en huitièmes à la différence de Stefanos Tsitsipas, en perdition. Par ailleurs, dans le tableau féminin, Simona Halep et Victoria Azarenka, finaliste de l'US Open samedi dernier, se qualifient tout comme Karolina Pliskova ou Elina Svitolina, qui effectuait son grand retour. Ce sera d'ailleurs également le cas pour son compagnon Gaël Monfils ce jeudi soir en ouverture de la night session.

