Tournoi de Prague : ça passe difficilement pour Halep, Ferro déclare forfait

par Pierre Sarniguet (iDalgo) A domicile sur la terre battue roumaine, la numéro deux mondiale Simona Halep s'est imposée pour son retour à la compétition. Face à la Slovène Polona Hercog, 46ème joueuse mondiale, il a fallu trois sets et 2 heures 32 minutes pour permettre à Halep de passer au second tour (6-1, 1-6, 7-6 (3)). Au prochain tour, elle retrouvera la Tchèque Barbora Krejcikova, 118ème mondiale. Petra Martic (14ème joueuse mondiale) s'est imposée face à la Russe Varvara Gracheva (101ème) 7-6, 6-3 en 1h48. Triomphante la semaine dernière sur le tournoi de Palerme, la française Fiona Ferro a quant à elle du déclarer forfait suite à une blessure à une côte. Suite de la compétition sur terre battue dès demain à Prague.

