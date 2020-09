Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tournoi de Hambourg : le titre pour Andrey Rublev Reuters • 27/09/2020 à 14:55









Tournoi de Hambourg : le titre pour Andrey Rublev par Florian Burgaud (iDalgo) Alors que les premiers échanges du tableau principal de Roland-Garros sont donnés depuis ce dimanche matin 11 heures, deux hommes, Andrey Rublev et Stefanos Tsitsipas, se disputaient le titre du Hambourg Open, un tournoi de préparation au Grand Chelem parisien disputé sur terre battue. Après un combat de plus de deux heures, c'est le Russe, 14e mondial, qui s'est imposé 6/4 3/6 7/5 face au Grec, sixième du classement ATP. Il s'agit de son cinquième trophée décroché sur le Tour, le troisième de l'année après Doha et Adélaïde et le premier classé ATP 500. Maintenant, les deux hommes vont prendre la direction de la Porte d'Auteuil : ils ont tiré Sam Querrey et Jaume Munar au premier tour.

