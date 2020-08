Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tournoi 125K Series de Prague : les françaises éliminées Reuters • 31/08/2020 à 20:54









Tournoi 125K Series de Prague : les françaises éliminées par Pierre Sarniguet (iDalgo) Alors que l'US Open a débuté du côté des Etats-Unis, le tournoi de Prague se poursuit pour toutes les joueuses qui n'ont pas pu participer aux qualification du tournoi du Grand Chelem. Après le second tour, il ne reste plus aucune des six françaises engagées. Au second tour, Harmony Tan s'est inclinée face à la japonaise Muramatsu après un abandon dans le troisième set (6-4, 3-6, 1-5). Diane Parry a elle été éliminée par l'italienne Trevisan 2-6, 6-3, 6-1. Pour le reste des matchs qui se déroulent sur terre battue, on peut noter la défaite de la tête de série numéro 1, la roumaine Niculescu contre Andrea Lazaro Garcia, 318e mondiale. Ce tournoi a vu le jour récemment pour donner la possibilité à des femmes moins connues du circuit WTA de toucher des prize money plus importants (3 125 000 dollars de dotation ici) et ainsi leurs donner les moyens de viser plus haut.

